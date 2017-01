Passada a temporada de compras de Natal e fim de ano, a CDL Concórdia em parceria com as centenas de empresas associadas está preparando para o final de janeiro uma grande ação de vendas - a 2ª edição da campanha Liquida Concórdia que será promovida no período de 23 à 28.

Segundo o presidente, Heldemar Maciel, a ideia é sempre fomentar as vendas no comércio e ainda oferecer vantagens aos consumidores. “Vamos acompanhar uma temporada de liquidações que já é tradicional no varejo. Mas para o sucesso da campanha precisamos do grande envolvimento dos associados. Ao contrário do que muitos pensam acreditamos que janeiro pode ser sim um mês forte, pois muitos consumidores aguardam o período para comprar alguns itens de desejo e economizar”.

As liquidações para desafogar os estoques favoreceram a economia no início do ano. A expectativa da entidade é que o movimento aumente e o desempenho das vendas seja positivo em janeiro por conta da campanha. “Queremos rentabilizar janeiro, facilitar a troca de estoque e além disso desafogar coleções. A ideia é envolver todos os setores não apenas de eletrodomésticos, eletrônicos, móveis, decoração e artigos para o lar. As lojas de vestuário, calçados, acessórios, alimentação e até concessionárias devem aderir a ação. Todos podem participar, quanto maior for a participação dos associados melhores serão os resultados”, avalia o diretor de Campanha de Vendas, Gabriel Sabino.

As lojas que aderirem a campanha estarão identificadas indicando a queda de preços. De acordo com o também diretor de Campanha de Vendas, Marcos Menegat, para o consumidor, este é o momento ideal para adquirir os produtos que ele não pode comprar no período de festas de fim de ano. “Já é comum as lojas prepararem liquidações e o consumidor espera estas datas para gastar. Na semana de 23 à 28 será a ocasião certa para o consumidor gastar menos e uma excelente oportunidade para o lojista aquecer as vendas. Uma ampla divulgação nos diferentes canais de comunicação será realizada em especial na semana da campanha”.

A expectativa é de boa movimentação, os descontos devem variar em torno de 20 até 70%, sendo que a margem de desconto ficará a critério de cada empresa. “Devido ao cenário econômico, mesmo que em menor intensidade o consumidor permanecerá cauteloso em 2017, por isso, precisamos criar maneiras criativas e oferecer benefícios para atraí-los positivamente para as lojas. Com preços vantajosos, o consumidor terá a oportunidade de até realizar sonhos. Acreditamos que serão diversos itens com preços baixos, é época de escoar as mercadorias e lucrar com as vendas ”, finaliza Maciel.

(Fonte: Jornalista Responsável: Fabiana Passarin – ASCOM CDL Concórdia)