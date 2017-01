Os motoristas que iniciaram um manifesto na terça-feira à tarde, devem interditar as duas pistas da BR – 153 em Irani, na região do trevo de acesso à cidade. De acordo com informações de motoristas que estão no local, o objetivo é fazer o bloqueio a partir das 17:30h. Eles chegaram a fechar a pista por alguns minutos nesta tarde, mas abriram e vão aguardar mais caminhoneiros.

A mobilização, que até então, estava sem grande adesão dos transportadores, agora ganha mais força. Ainda pela manhã, um dos participantes, o motorista Tomaz Lisboa, concedeu entrevista a Rádio Aliança. Ele afirmou que naquele momento a ideia era conscientizar os motoristas para que não viajassem, em protesto aos valores altos do combustível, estradas precárias e baixos preços nos fretes. Ele adiantou, porém, que o bloqueio da BR - 153 não estaria descartada e dependia de uma reunião entre os motoristas.

De acordo com os manifestantes, carros de passeio, ambulâncias, carros de polícia e cargas de remédio, animais e frutas serão liberados. Os demais deverão permanecer no local. Eles não anunciaram quanto tempo o protesto deve durar.