Objetivo é saber do ouvinte/internauta se ele irá participar das festas na região.

O Carnaval 2017 é o tema de nova enquete no site da Rádio Aliança, o www.radioalianca.com.br. O mesmo já está na página eletrônica. O objetivo é saber do ouvinte/internauta se ele irá participar, ou não, de algum evento carnavalesco em Concórdia ou na região. Como já é de conhecimento de todos, o meio-oeste tem desfile das escolas de Samba em Joaçaba e Itá. Em Concórdia, a festa será mais modesta, mas terá o incremento do baile de Carnaval.

Para participar é só acessar a página eletrônica e escolher uma das opções da enquete.

Na enquete anterior, encerrada na tarde da quarta-feira, dia 18, a maioria dos participantes confidenciou que conquistou em partes os objetivos que foram traçados para o ano de 2016. Esse montante equivale a 43%. Já 26% diz que alcançou tudo que havia planejado; 24% revela não ter conquistado os objetivos e 6% diz não ter o costume de planejar.