Prefeitos dos dois municípios estão preocupados com a segurança dos usuários da via.

O prefeito de Lindóia do Sul, Genir Loli e o secretário de Infraestrutura, Obras e Urbanismo, Ivonilso Venâncio, estiveram na última terça-feira, dia 17, em Irani, tratando com o prefeito da cidade vizinha, Sivio Lemos das Neves e equipe, sobre a ponte que liga os dois municípios. Na reunião foi decidido interditar a ponte por 15 dias até que os municípios recebam resposta da Defesa Civil sobre o pedido de construção de uma ponte nova em concreto. Se a solicitação não for atendida, Lindóia do Sul e Irani vão construir uma ponte nova em madeira.

O pedido de melhorias já havia sido proposição do vereador Agenor Corso (PR) na sessão do Legislativo da semana passada. No local já houve acidente com morte e no último domingo um ônibus que transportava um grupo de idosos não conseguiu transitar porque o local corria risco de desabar.

A ponte está localizada na comunidade de Alto Cascalho próximo ao acesso à Linha Três de Outubro na propriedade de Eulares Chitolina.

(Fonte: Olíria Weber Locatelli)