Conscientizar a população quanto a necessidade de separação e reciclagem do lixo e consequentemente baixar custos com serviços de varrição de ruas, coleta, triagem e destinação dos resíduos do município, que atingiram a cifra de R$ 3,861 milhões no último ano. Esta é uma das prioridades da Fundação Municipal de Defesa do Meio Ambiente (Fumdema) neste início dos trabalhos da nova gestão. Para que a conscientização surta efeito imediato, o superintendente da Fumdema, Gilberto Romani, propõe à população que conheça o Aterro Sanitário de Concórdia. “Apenas 1% dos concordienses conhecem aquele local e o seu funcionamento. O objetivo é que este percentual chegue a pelo menos 50%”, destaca Romani, entendendo que a visita possa gerar um impacto e consequentemente a conscientização.

“Conhecendo de perto o volume de lixo que é destinado ao Aterro Sanitário todos os dias, as pessoas pensarão duas vezes antes de misturar todos os lixos em suas residências. Precisamos despertar esta consciência e destacar e reconhecer a importância de cada um neste processo”, argumenta Romani. O superintende sabe que também será preciso manter e fortalecer as campanhas de conscientização nas escolas. “Elas são muito importantes e irão refletir mais adiante, em médio prazo, já que as crianças acabando dependendo dos seus familiares para afazeres domésticos, como descascar uma fruta ou destinar o lixo, por exemplo. Eles podem cobrar as mudanças dos pais, mas não são eles que executam”, comenta Romani.

Em Concórdia, são destinadas em média, 1,2 toneladas de lixo ao Aterro Sanitário a cada mês. Não existem números e ou percentuais precisos de quanto do lixo produzido no município vai para a reciclagem. Apenas há uma constatação que a conscientização já foi maior e que será preciso retomar as campanhas e incentivos para que a população, que por algum motivo, deixou ou nunca aderiu ao habito da separação e a destinação correta de seu lixo. Além da coleta normal do lixo, o município oferece também a coleta seletiva, que ocorre uma vez por semana em cada bairro (calendário completo disponível no site da prefeitura). Uma mudança a ser implementada em breve será a reposição das bolsas próprias para o armazenamento e depósito dos recicláveis na rua em dia de coleta. “Muitas pessoas estão solicitando as bolsas e a opção encontrada será de que o lixo não será mais despejado no caminhão para que a bolsa permaneça no endereço. Agora a bolsa será levada com todo o material e um vazia será deixada no local”, explica o superintendente.

(Fonte: Edila Souza/Ascom/Prefeitura de Concórdia).