A Administração Municipal de Lindóia do Sul irá realizar o primeiro “Encontro com o Prefeito”, que acontecerá na próxima sexta-feira, 20, às 19:30h, na Linha Rio Azul, abrangendo também a comunidade de Linha Costa da Anta. Além do prefeito, Genir Loli, estará presente o vice-prefeito, Flavio Benini e a equipe de governo.

O objetivo é ouvir os anseios da comunidade em cada setor e debater as solicitações para atendê-las. “O projeto Encontro com o Prefeito é uma das propostas do nosso Plano de Governo, sendo um iniciativa inédita no município que tem por finalidade ir até a população para ouvi-la. Não pode haver barreiras entre a Administração Municipal e os lindoienses, sempre estaremos à disposição e também vamos até as comunidades para facilitar o acesso e a transparência entre governo e população. Queremos atender a todos dentro das possibilidades”, acrescenta Loli.

O vice-prefeito, Flavio Benini ressalta que o projeto “Encontro com o Prefeito” vai atender todas as comunidades. Segundo ele, o cronograma está sendo desenvolvido e vamos realizar as reuniões em todas as comunidades do interior e também na cidade com empresas e entidades. “Esperamos um bom número de participantes em cada reunião porque oportuniza a Administração Municipal e a população a debater ideias e propostas”, destaca o vice-prefeito.

(Fonte: Olíria Weber Locatelli/Ascom/Prefeitura de Lindóia do Sul).