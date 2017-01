Fato foi registrado no fim da tarde desta quarta-feira, dia 18, no Bairro Liberdade.

O Corpo de Bombeiros Voluntários de Concórdia atendeu mais um caso de incêndio em veículo. O fato foi registrado no fim da tarde desta quarta-feira, dia 18, no interior de um clube, no bairro Liberdade. O fogo destruiu a parte frontal de um Fiat Punto, placas de Concórdia.

Conforme informações, a motorista recém-chegou no local, quando o fogo iniciou na parte da frente. Ela já estaria fora do veículo, quando o sinistro começou. Populares acionaram o Corpo de Bombeiros Voluntários de Concórdia, que fizeram o combate às chamas. Ainda não se sabe as causas do incêndio.

Este é o terceiro caso de incêndio em automóvel em menos de uma semana, em Concórdia. Na tarde da segunda-feira, dia 18, um Mercedes Classe C foi completamente destruído pelo fogo, no Jardim Sul. No fim de semana, o fogo destruiu parcialmente um caminhão no Parque de Exposições.