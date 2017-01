Mais uma vez, a mobilização dos caminhoneiros na BR 153, em Irani, ficou na tentativa. Na tarde da quarta-feira, dia 18, alguns profissionais da estrada chegaram a parar por cerca de 40 minutos na BR 153, proximidades do trevinho de acesso à área central da cidade. Porém, o movimento perdeu força e, conforme já informado pela Rádio Aliança, uma nova iniciativa de trancar o trânsito para os caminhões estava marcada para às 17h30, mas também não aconteceu.

Entre o fim da tarde e início da noite, alguns caminhoneiros, possivelmente lideranças, se reuniram em local em Irani, para tentar voltar com o movimento para a manhã da quinta-feira, dia 19. A reportagem da Rádio Aliança esteve no local e ninguém deu informações concretas sobre as possíveis estratégias de fazer vingar o movimento na região. Informações dão conta de que lideranças de Concórdia, que ajudaram a organizar o movimento dos caminhoneiros nos últimos meses, estariam sendo convidados para ajudar a aglutinar a classe em Irani.

A sequência de tentativas de mobilizar os caminhoneiros na BR 153, em Irani, começou na noite da terça-feira, dia 17. Conforme informações, cerca de 400 caminhõs chegaram a parar no pátio de um posto de combustíveis e a greve iniciaria às 6h desta quarta-feira, dia 18. Porém, durante a madrugada, os caminhoneiros se dispersaram e o movimento não aconteceu pela parte da manhã.

Algumas lideranças se reuniram durante o dia e a rodovia foi fechada para o trânsito de caminhões por aproximadamente 40 minutos durante a tarde. Porém, a falta de uma liderança específica pode ter contribuído para que o trânsito fosse liberado em menos de uma hora. Desde então, houve a tentativa de reaglutinar os motoristas às 17h30, o que também não aconteceu.

Conforme alguns profissionais ouvidos informalmente pela Rádio Aliança, a expectativa é que a mobilização pacífica deslanche já nesta quinta-feira, dia 19.

O movimento que ainda pode ser deflagrado na região acompanha outros que já estão ocorrendo em nível de Brasil. A categoria protesta contra o que eles consideram o preço baixo do frete, o preço alto do litro do diesel e as condições das estradas.