Fato foi registrado no começo da noite desta quarta-feira, dia 18.

Susto no Primavera: princípio de incêndio em mercado

Um princípio de incêndio em supermercado mobilizou o Corpo de Bombeiros no começo da noite desta quarta-feira, dia 18. O fato foi no estabelecimento localizado na rua Anita Garibaldi, no bairro Primavera.

Conforme informações preliminares que chegaram até a central dos Bombeiros, os proprietários do estabelecimento perceberam uma fumaça no interior do mercado e não tinham descoberto a origem. A guarnição foi acionada para prestar atendimento. Porém, descobriu-se que o problema foi em uma chaleira elétrica, que teve curto-circuíto e um princípio de incêndio acabou originando-se e controlado sem problemas.

(Com informações do repórter André Krüger).