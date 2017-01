Gilson Wiggers, professor de Educação Física e ex- atleta, é o novo coordenador da Modalidade do Atletismo de Concórdia. A confirmação foi feita na tarde da quarta-feira(18), pelo Superintendente da Fundação Municipal de Esportes, Gil Artifon. Nos próximos dias ele deverá anunciar a sua equipe de trabalho, e não está descartada a hipótese de ter o auxilio de Tânia Maria da Silva, professora, que já foi atleta e treinadora na modalidade e Epitácio Vargas, que ainda treina atletas na pista do Colégio Olavo Secco Rigon.



“ É um desafio diferente, pois sempre participei do atletismo como treinador de escolinhas e como atleta, e agora vou ser dirigente. A modalidade tem uma longa história de conquistas e chegou a hora de dar uma revitalização, com novas ações, continuando o trabalho que vinha sendo realizado, na busca de valores que possam trazer novas conquistas para o município. O desafio será muito grande porque o momento é outro, diferente daquele meu tempo”, afirma Gilson.



Gilson Wiggers iniciou a carreira de atleta com 19 anos, na equipe de Joinville, e seu primeiro Jogos Abertos foi em Concórdia, no ano de 1984. Três anos depois, veio para Concórdia, a convite do então coordenador da modalidade, Matsuju Nakatsukasa, professor Nakashi, que também havia passado por Joinville. Sob a coordenador do técnico Epitácio Vargas, além de atleta, trabalhou nas escolinhas na formação de novos competidores. Em 2001 voltou para a sala de aula, já que era professor concursado.



Como atleta, Wiggers conquistou mais de 100 medalhas, sendo que nos Jogos Abertos foram 35 no total, com 19 de ouro. Iniciou nas provas de 800 e 1.500 com metros com barreira, e depois passou para os 3 mil , 5 mil e 10 mil metros rasos, onde encerrou a carreira em 2000. Os melhores desempenhos foram na prova dos 1.500 metros onde foi campeão do JASC, Sul Americano e do Troféu Brasil.



Mesmo afastado das pistas, Gilson afirma que nunca se desligou da modalidade, pois por duas vezes foi Vice Presidente e atualmente era Diretor de Veteranos da Federação Catarinense de Atletismo.