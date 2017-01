O guichê da Reunidas, localizado no Terminal Rodoviário de Seara, no centro, foi arrombado nesta madrugada. Houve o furto de cerca de R$ 100 em moeda.

A Polícia Militar foi acionada para realizar os levantamentos. Testemunhas teriam visto um homem deixar o local por volta das 4h30. Outro registro de arrombamento nesta madrugada aconteceu no Restaurante Empório Grill, no bairro Industrial, mas neste caso não houve constatação de furto.

(Fonte: Rádio Belos Montes)