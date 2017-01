Família estava em viagem e quando retornou, se deparou com o imóvel arrombado.

Parece que a onda de arrombamentos em residência em Concórdia não quer cessar. Um morador da rua Distrito Federal, no bairro dos Estados, procurou a Polícia para fazer um Boletim de Ocorrência. A residência dele foi arrombada enquanto a família estava em viagem. Ele retornou no começo desta semana e se deparou com a situação.

Ele relata que furtaram diversos objetos como: uma roçadeira, cinco casacos de lã, dez peças de outros artigos como luvas, cachecóis e toucas; sessenta camisas gola polo, cinco jaquetas, 15 moletons, cinco calças jeans e outros objetos.

O B.O foi feito na Central de Polícia.

(Com infomações do repórter André Krüger).