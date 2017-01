Mais um veículo foi arrombado e teve objetos do interior furtados em plena área central e em plena luz do dia. O fato foi registrado na tarde da quarta-feira, dia 18. Um Boletim de Ocorrência foi confeccionado na Central de Polícia de Concórdia. O veículo estava estacionado na rua Abramo Eberle. A motorista se ausentou por alguns minutos e quando retornou, por volta das 16h, viu que o veículo havia sido arrombado. Do interior foi furtada a carteira com todos os documentos, documentação do automóvel e cartões de crédito.

É o segundo caso neste gênero, somente nesta semana. O primeiro foi na manhã da terça-feira, dia 17, quando um veículo estacionado na Oswaldo Zandavalli foi arrombado, durante o período da manhã. A proprietária foi ao posto de saúde vacinar o filho e quando retornou, percebeu a ação criminosa. O intervalo dela ter estacionado o veículo e retornado foi de aproximadamente cinco minutos.

(Com informações do repórter André Krüger)