Um caso de ameaça foi atendido pela Polícia Militar de Concórdia, no fim da tarde da quarta-feira, dia 18. O fato foi registrado no bairro Nova Brasília. Conforme informações da PM, um adolescente de 16 anos teria ameçado de morte um homem de 39 anos. De acordo com relatos, o motivo da discussão foi uma discussão entre ambos, já que o adulto, de iniciais A.M.S, teria interpelado o adolescente por ele estar conduzindo uma motocicleta de forma considerada perigosa e colocando em risco os moradores do bairro. Ambos foram conduzidos para a Central de Polícia Civil para procedimentos.

(Com informações do repórter André Krüger)