PM de Seara encontra entorpecentes com dois jovens

Um rapaz de 21 anos e um adolescente de 17 foram flagrados com entorpecentes em Seara. O fato foi registrado na noite da quarta-feira, dia 18, no Loteamento Vila Feliz. A PM chegou até aos dois através de denúncia anônima, já que ambos estariam fazendo algazarra. Foram localizados com os dois 0,8 gramas de maconha. Somente um Termo Circunstanciado foi lavrado contra ambos.

(Com informações do repórter André Krüger).