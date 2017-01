Em 19 dias do ano de 2017, seis motos foram furtadas em Concórdia e na região. A informação consta na base de dados da Polícia Militar de Concórdia. O último caso foi registrado no bairro Cristal, em que o veículo foi levado da garagem e deixado a poucos metros do local.

Ainda de acordo com dados da PM, em todo o ano de 2016, 38 motocicletas foram furtadas na região. Todas elas foram recuperadas.

Em entrevista à Rádio Aliança, o capitão da Polícia Militar de Concórdia, Carmiliano Amarante, analisa que antigamente era raro esse tipo de crime. "As pessoas deixavam as motocicletas estacionadas em qualquer lugar, com a chave na ignição e com o capacete e não acontecia nada. Nos últimos anos, alguns indivíduos se especializaram no furto de motocicletas. A maioria é adolescente", explica.

Diferente do que se pensa, os veículos não são desmontados ou revendidos. "Eles furtam, dão uam volta, usam um pouco e depois abandonam", diz Amarante.

O capitão da PM explica que os proprietários devem tomar alguns cuidados com as motocicletas. "Não deixar a moto estacionada na rua, durante a noite e em lugares isolados. Preferencialmente, deixá-la na garagem ou no pátio e com o portão fechado", explica.

(Com informações do repórter André Krüger).