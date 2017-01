A ousadia dos invasores de residência em Concórdia está aumentando. Um ladrão invadiu uma residência na travessa Girassol, bairro Jardim e furtou um computador portátil. Até aí, não tem nada demais. O problema é que a ação criminosa foi feita com os moradores dentro do imóvel e sem ninguém perceber de imediato.

Em entrevista a Rádio Aliança, a moradora do imóvel relatou que na manhã da quarta-feira, dia 18, ela e o marido estavam em casa. "O meu marido estava na área e eu estava na cozinha. Escutei um barulho, fui até a porta do quarto e não percebi nada de anormal. Porém, minha filha notou a falta do notebook lá pelas 17h. Fomos verificar notamos uma marca de pisada no acolchoado e concluímos que o computador foi roubado", relata. O ladrão entrou pela janela do quarto que estava aberta.

Somente o notebook foi levado. O computador portátil era usado pela filha para trabalhos na faculdade.

(Com informações do repórter André Krüger).