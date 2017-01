Em todo o ano de 2016 e até esse momento, em 2017, o Corpo de Bombeiros Voluntários de Concórdia não registrou nenhum óbito por afogamento em Concórdia. O último caso registrado foi no ano de 2015. A informação é do banco de dados da própria corporação. Nos últimos dias, um homem foi salvo da piscina por populares, que realizaram os primeiros atendimentos e os Bombeiros foram chamados para a condução ao Hospital São Francisco.

O sub-comandante do Corpo de Bombeiros Voluntários de Concórdia, Alexandre Grolli, destaca que alguns cuidados os veranistas e banhistas devem tomar para que essa estatística seja mantida, já que o município dispõe de clubes com piscinas e rios, que permitem atividades de lazer. Tanto em rios, como em açudes, lagos e piscinas, a recomendação é jamais entrar sozinho e estar na água acompanhado de pessoas que saibam nadar. Todos devem utilizar equipamentos de proteção, como coletes ou bóias. "Se não souber nadar, avisar uma pessoa quando for entrar na água e onde", reforça Grolli. Em piscinas, o sub-comandante orienta que é importante entrar na água na profundidade adequada, ou seja, que não seja encoberto pela água e de preferência com os equipamentos de proteção.

Outra orientação que Grolli passa para quem for entrar em rios, piscinas, açudes ou lagoas: evitar entrar com bebidas alcoolicas ou sob efeito de álcool.

Em caso de acidentes, jogar uma boia ou qualque outro objeto que flutue para auxiliar a vítima. Em rios, galhos e troncos que também flutuem também podem ser utilizados. Se for entrar na água, jamais acessar a vítima de afogamento pela frente, e sim pelas costas, para evitar que a mesma agarre o socorrista e o projetá-lo também para o baixo da superfície.

Por fim, Grolli chama a atenção para quem salta de pontes ou de margens de rios ou lagoas para que verifiquem se a profundidade é a ideal. De acordo com ele, muitos acidentes deixam traumas nos banhistas em função de choque em obstáculos e pedras.

(Com informações do repórter André Krüger).