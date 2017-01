Cerca de 1,2 mil professores devem realizar a prova escrita do Processo Seletivo para Admitidos em Caráter Temporário (ACTs) da rede municipal de ensino, no próximo domingo, 22 de janeiro. A prova será realizada na UnC Concórdia e os portões serão fechados às 7h45, 15 minutos antes do início dos trabalhos, que está marcado para às 8h, com término previsto para às 12h. É importante que cada candidato busque as informações necessárias para evitar imprevistos no dia da prova. No site da prefeitura, em links úteis/concursos públicos/editais 2016/Processo Seletivo para contratação de professores ACTs, os candidatos encontram a lista homologada dos inscritos, detalhes sobre o local das provas e o ensalamento, que identifica o local (sala) da prova de cada participante.

Ainda não há como precisar o número de vagas a serem chamadas, mas segundo a legislação, este número não poderá ser superior a 254. Fazendo um comparativo com o mesmo período do ano anterior, o número de vagas não deve ser inferior a 150, já que em fevereiro de 2016 foram contratados 173 professores, sendo que alguns eram de cedências. O Processo Seletivo foi ainda encaminhado via Comissão de Transição dos governos e agora tem uma comissão da Secretaria de Educação, que juntamente com a secretária Marcia Calderolli, coordena os trabalhos. A Associação dos Municípios do Alto Uruguai Catarinense (Amauc) será a responsável pela execução do Processo Seletivo.

Conforme calendário apresentado no edital do Processo Seletivo, a divulgação do gabarito da prova escrita e do caderno de prova será no dia 23 de janeiro. No dia 2 de fevereiro ocorre a homologação final e de 6 a 7 de fevereiro a escolha das vagas. A publicação do edital ocorreu ainda em 29 de novembro de 2016 e o prazo de inscrições foi no período de 6 de dezembro de 2016 a 5 de janeiro de 2017. O número de inscrições em 2017 foi 20% maior que o registrado no último ano.

(Fonte: Édila Souza/Ascom/Prefeitura de Concórdia).