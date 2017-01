Uma mobilização pacífica foi realizada no final da tarde desta quinta-feira, 19, por moradores e comerciantes da Rua Tancredo Neves. Eles reclamam que, com a revitalização e a nova sinalização, a Rua ficará sem estacionamento, prejudicando as empresas instaladas ao longo da via. Moradores do Condomínio Jardim das Hortênsias e da Rua Elídia Maria Biezus, também participaram, pois se sentem prejudicados com as novas regras de trânsito. Eles não fecharam a Rua, apenas se reuniram no pátio de uma Eletromecânica, conversaram e decidiram formular um abaixo assinado que será entregue na Prefeitura, na busca de medidas.

Segundo os organizadores do movimento o projeto de revitalização, que já está quase concluído, vai extinguir o estacionamento nas duas vias. Na subida haverá pista dupla e na descida a ciclofaixa, que já tem as marcações. “Sem estacionamento não há clientes. Isso prejudica as empresas estabelecidas ao longo da via e os moradores também. Não concordamos e vamos buscar alternativas”, destaca a moradora Rutinéia Rossi.

Alguns comerciantes já pensam em fechar as portas e mudar para outro local. “O movimento já caiu, os motoristas estão confusos, não sabem se podem parar ou não e isso complica nossas vendas. Já esperei, já procurei informações na Prefeitura, mas no momento a ideia é fechar as portas. Já estou em busca de outro lugar, aqui será inviável”, relata o empresário Rodrigo Dickel, que trabalha com comércio de frutas.

Já os moradores do Condomínio Jardim das Hortênsias e os da Rua Elídia Maria Biezus, reclamam da falta de acessos à Rua Tancredo Neves, com a nova sinalização. Segundo eles, agora não será mais permitida a entrada direta na via. Nos dois casos, os motoristas terão de percorrer caminhos alternativos e mais longos para ingressar na Tancredo. “Além de não ter mais estacionamento estão criando impedimentos de conversão, ou seja, não poderemos mais virar à esquerda ao sair do Condomínio para ir ao centro. Teremos que subir até a Cordial Fiat, lá no trevo de acesso ao Parque de Exposições. Os moradores da Rua Elídia Maria também têm o mesmo problema, vão precisar utilizar outras rotas para acessar a Tancredo Neves e os destinos”, registra a moradora e síndica, Norah Pezzin. “O prejuízo vai além do comércio, nós teremos que fazer entre dois e três quilômetros a mais toda a vez que saírmos de casa. É importante destacar que não somos contra as melhorias na cidade e no trânsito, mas entendemos que é preciso pensar melhor os projetos”, ressalta ela.

Medidas:

Uma comissão foi formada e deve tratar do assunto na Prefeitura o mais breve possível. Um abaixo assinado que mostra o descontentamento dos moradores e comerciantes, e que reivindica medidas, também está sendo elaborado e será entregue às autoridades. De acordo com os organizadores, por enquanto a intenção não é fechar a rodovia.