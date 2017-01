Um princípio de incêndio em "kuscão" ao lado da Massoco Esportes, na Rua Dr Maruri, mobilizou Corpo de Bombeiros Voluntários no início da noite desta quinta-feira, dia 19. Quando os bombeiros chegaram no local, o fogo já havia sido controlado por populares que utilizaram extintores das lojas das proximidades.

O fogo teria iniciado no fogão onde os funcionários produzem os "espetinhos".

Informações do repórter André Kruger.