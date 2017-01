Mulheres são detidas pela PRE com produtos furtados no comércio de Concórdia

Mais uma ação entre Polícia e comunidade terminou na prisão de quatro mulheres suspeitas de terem furtado no comércio de Concórdia. O fato foi registrado no fim da tarde desta quinta-feira, dia 19. A Polícia Rodoviária Estadual recebeu informações de motoristas que passavam pela SC 283, afirmando que próximo ao posto da Coperdia, no Distrito de Santo Antônio, havia quatro pessoas em atitude suspeita pedindo carona para Chapecó.

Uma viatura da PRE foi ao local e encontrou as mulheres e com elas várias sacolas com roupas de produtos farmacêuticos de lojas de Concórdia.

Elas explicaram aos policiais que estavam pedindo carona para ir para Chapeco. Como havia etiquetas das lojas nas roupas, foi entrado em contato com as mesmas e constato que elas haviam cometido furto no local.

As suspeitas de furto, foram conduzidas a Delegacia da Mulher, Criança, Adolescente e Idoso. Das quatro, duas eram menores de idade, explicou a Polícia Rodoviária Estadual.

(Com informações do repórter André Krüger)