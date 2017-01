Acontece neste sábado a pré-temporada dos árbitros da Liga Catarinense de Futsal. O evento será realizado em Concórdia. Ao todo, 109 árbitros e assistentes estarão fazendo as provas teóricas e físicas, sob a coordenação da LCF.

Segundo o diretor do quadro de árbitros, Laércio Minusculli, os testes físicos estão marcados para o Ginásio Tancredo Neves e as provas teóricas, no auditório do Centro de Eventos.