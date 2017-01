O xadrez de Concórdia inicia nesta sexta-feira, dia 20, a disputa do primeiro torneio oficial do ano. De hoje até a quinta-feira, dia 26, acontece a III Edição do Floripa Chess Open, Torneio Internacional, que vai distribuir mais de R$ 22 mil em prêmios. As partidas acontecem no Lira Tênis Clube.

O evento reúne 410 jogadores de 15 países. De Concórdia, vão disputar Eduardo Yamamoto, Marco Albiero e Tainá Durante.