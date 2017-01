A Divisão Especial do Campeonato Catarinense de Futsal poderá ter uma novidade em 2017. Trata-se do São Lourenço Futsal, de São Lourenço do Oeste. A equipe, que vinha disputando a Liga Catarinense de Futsal, manifestou interesse em ingressar na competição. A confirmação deve ocorrer nos próximos dias.

Por outro lado, a Xaxiense, que vinha disputando, a Divisão Especial, poderá estar na LCF de 2017.