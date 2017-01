A Secretaria Municipal de Urbanismo e Obras de Concórdia se manifestou sobre a mobilização pacífica que moradores e empresários, endereçados na rua Tancredo Neves, no trecho que compreende a primeira etapa da revitalização da via, até a BR 153, realizaram no fim da tarde de quinta-feira, dia 19, reclamando da sinalização da via e da retirada de estacionamentos das margens para a colocação de uma terceira pista e ciclofaixa. Um abaixo assinado está sendo confeccionado pelos moradores e comerciantes.

Em entrevista ao Jornal da Manhã da Rádio Aliança, desta sexta-feira, dia 20, o secretário Municipal de Urbanismo e Obras de Concórdia, Wágner Simioni, afirma que tomou conhecimento dessa iniciativa dos moradores pelas redes sociais e acredita que as assinaturas sejam enviadas para a secretaria ainda no dia de hoje.

Sobre a reclamação dos populares, Simioni é enfático. "Temos que entender de que forma esse projeto foi apresentado para esses moradores. Se ele foi apresentado", diz. Completa que, com a obra se encaminhando para o final, eles começam a entender a funcionalidade da obra.

A reclamação dos empresários é a retirada de estacionamento dos dois lados da via. Na visão dos comerciantes, isso está interferindo no movimento. Para os moradores, especialmente do Condomínio Jardim das Hortênsias, os veículos que saírem desse local não poderão mais converter à esquerda para se dirigir ao centro. Os motoristas terão que subir a Tancredo Neves, acessando o bairro Cinquentenário para se dirigir ao centro. Outra opção é acessar o Parque e retornar à Tancredo Neves, pela Victor Sopelsa.

Sobre essa questão, Simioni destaca que uma rótula será construída nas proximidades da Cordial Fiat, portanto, permitindo o retorno somente pela Tancredo Neves.