Na Attílio Fontana, uma saída deve ser dada até o fim do próximo mês, em relação ao projeto.

Devem encerrar até o dia 15 do próximo mês, os trabalhos de revitalização do primeiro trecho da Tancredo de Almeida Neves, que é uma saída da área central para a BR 153. A informação é da Secretaria Municipal de Urbanismo e Obras. Os trabalhos, que deveriam ser entregues nesse mês, atrasaram por causa do mau tempo registrado nos últimos dias.

Em entrevista ao Jornal da Manhã da Rádio Aliança, desta sexta-feira, dia 20, o secretário Municipal de Urbanismo e Obras, Wágner Simioni, destaca que nesse momento estão sendo feitos os passeios públicos, a pintura de sinalização de solo e a instalação das placas.

Os trabalhos de revitalização da Tancredo Neves iniciaram no começo do ano passado. Esse primeiro trecho tem uma extensão de 1,34 KM e o investimento é de pouco mais de R$ 2,2 milhões. Ao todo, serão revitalizados todos os sete quilômetros da via, até o trevo da BR 153.

Attílio Fontana

Sobre as obras de revitalização da Attílio Fontana, que estão sob a responsabilidade da mesma empresa da Tancredo Neves, o Secretário Municipal de Urbanismo e Obras de Concórdia, Wágner Simioni, explica que uma definição deve ocorrer em um mês. Uma saída para o projeto de construção do muro de contenção, na BRF, para a instalação da terceira pista, está sendo buscada. O projeto original previa a colocação de gabiões, mas o solo do local não permite esse tipo de situação. "O objetivo é achar uma saída que seja viável financeiramente e tecnicamente", destaca.