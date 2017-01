Na manhã de sexta, dia 20, um acidente ocorreu na localidade de Bela Vista, que fica a aproximadamente oito quilômetros da cidade de General Carneiro, Paraná, na BR 153. Uma carreta da empresa Coopercarga, placas de Concórdia, carregada de tampas de garrafas pet, colidiu com um veículo Toyota/Corolla, com uma família do Rio de Janeiro, que seguia de Constantina/RS para a Capital Fluminense. Segundo informações colhidas pela equipe de Bombeiros de General Carneiro, o motorista da carreta informou que o veículo estaria ultrapassando, sendo que não foi possível desviar. O carro atingiu a ponta do para-choque da carreta, o pneu da mesma estourou e o motorista do caminhão perdeu o controle, vindo a sair da pista e tombar.

O condutor da carreta não se machucou, apenas sua passageira sofreu alguns cortes e foi socorrida pela ambulância do Hospital de General Carneiro. No Corolla, estava o motorista, identificado como Cleder João Trevisan, de 33 anos, dois adolescentes, um de 16 e outro de 13, que são seus sobrinhos, e uma criança de quatro anos. Apenas o adolescente de 13 anos não se machucou.

Uma família de Passo Fundo/RS, que voltava do Mato Grosso do Sul e passava pelo local após o acidente, vendo o motorista com a filha nos braços pedindo socorro, parou para ajudar.

(Fonte: GDN/via André Krüger).