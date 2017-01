Parte da cidade de Concórdia está com problemas no abastecimento de água. A situação iniciou na tarde da quinta-feira, dia 19, por conta de dois rompimentos na rede de distribuição, localizada na rua 29 de Julho. A informação foi repassada através de nota da Casan, na manhã desta sexta-feira, dia 20. Segundo o documento, o consórcio Trix-Infracon, que executa as obras do Sistema de Esgotamento Sanitário, danificou a rede na tarde da quinta-feira, dia 19, e a normalização aconteceria hoje por volta das 7hs. Porém, por volta das 08h30, um novo rompimento ocorreu e o abastecimento voltou a ficar comprometido.

Conforme a Casan, a previsão do abastecimento ocorrerá somente no final da noite desta sexta-feira, dia 20, ou inicio da madrugada de sábado, dia 21.

A região atingida compreende parte dos bairros Catarina Fontana, Gruta, Industriários, São Paulo, Itaíba, Cristal, Flamengo e Santa Rita.