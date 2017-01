A Polícia Militar de Arabutã localizou objetos furtados no forro de uma residência, na área central do município. O fato foi registrado no fim da manhã da quinta-feira, dia 19, por volta das 11h30. A PM chegou até esses pertences através de denúncia. O imóvel fica nas proximidades do hospital. A guarnição dialogou com a moradora, onde a mesma autorizou a entrada dos agentes. Em busca, foi encontrado no sótão da residência uma bolsa contendo os pertences e documentação pessoal de uma mulher, que havia registrado o furto nos últimos dias. A moradora do imóvel não soube afirmar de que forma os objetos furtados foram parar na sua residência.

(Com informações do repórter André Krüger).