PM registra desavença familiar no São Miguel

Um caso de desentendimento familiar foi registrado pela Polícia Militar de Concórdia. O fato ocorreu durante a madrugada desta sexta-feira, dia 20, no bairro São Miguel, em Concórdia. Conforme informações, a mulher, de iniciais L.C.M.S, de 32 anos, disse que seu ex-marido, de iniciais E.M.S, de 27, teria lhe ameaçado com uma faca. O homem, por sua vez, relatou que estava dormindo e que levandou para fumar um cigarro, fora de casa, quando a companheira teria fechado e trancado a porta. Completa que teve que entrar pela janela do quarto. Ambos foram conduzidos para a Central de Polícia Civil de Concórdia para os devidos procedimentos.

(Com informações do repórter André Krüger)