Mais um acidente no trevão do Irani

O Corpo de Bombeiros Voluntários de Irani atendeu a mais um acidente no trevão. O fato foi na manhã desta sexta-feira, dia 20, e envolveu um Fiat/Uno e uma carreta.

A guarnição dos Bombeiros realizou o atendimento a uma menina de 14 anos, filha do casal que estava no veículo. Ela foi encaminhada para o Pronto Atendimento de Irani, com ferimentos na cabeça e queixando-se de dores no peito. No carro também estavam o condutor do veículo, de 24 anos, e a esposa, de 36 anos.

As causas do acidente não foram informadas.A Polícia Rodoviária Federal esteve no local para realizar os levantamentos do acidente.

(Com informações do repórter André Krüger).