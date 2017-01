Diversão, cuidados com a aparência e muita troca de experiências. Isso tudo, que normalmente está na lista de desejos da maioria das mulheres, será proporcionado em um único evento. O Momento Mulher 2017, evento tradicional promovido pelo Conselho Municipal dos Direitos da Mulher e entidades parceiras, no dia 8 de março, terá vários atrativos, priorizando o entretenimento e consequentemente a alegria de cada mulher, que tem motivos especiais para comemorar seu dia em alto astral. A preparação do Momento Mulher deste ano foi iniciada na manhã desta sexta-feira, 20, com encontro do Conselho e representantes das várias entidades parceiras, no plenário da Câmara de Vereadores.

A presidente do Conselho, Tânia Romani, e a secretária de Ação Social, Cidadania e Habitação, Denise Justi Lopes, encaminharam a proposta, que rendeu sugestões variadas das entidades parceiras. O evento será segmentado em Momento Talentos – com apresentações variadas de mulheres que desejam apresentar seus potenciais também na área artística (organização fará levantamento e realizará as inscrições das interessadas) -, Momento Beleza – com oportunidades às mulheres tratarem da sua aparência (cabelo, unhas e pela) -, e Momento Entretenimento – com atrativos musicais, pipoca e chimarrão.

O primeiro passo será buscar os parceiros para o evento e explicar o formato da proposta. Na sequência também serão trabalhados os materiais de divulgação. “Normalmente temos uma programação diferenciada e atrativa para as mulheres durante aquela semana comemorativa. Cada entidade já está trabalhando em seu evento e ainda contribui muito com o Momento Mulher”, destaca a presidente do Conselho.

Informações - Edila de Souza/ Ascom Prefeitura de Concórdia