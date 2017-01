Há a possibilidade de Gilmar Silva ser efetivado como treinador do grupo principal para a disputa da série B.

O Concórdia Atlético Clube confirmou o nome do técnico para comandar, inicialmente, a equipe sub-20 para a disputa da Copa SC. Trata-se de Gilmar Silva. Recentemente, o profissional esteve no Ceará, onde comandou as categorias de base dessa equipe, onde conquistou o título de Campeão Cearense Sub-20.

O técnico é natural de Rio do Sul e tem muita experiência em categorias de base. Ele atuou em clubes como Joinville, Juventus, Novo Hamburgo e Ceará.

Ele também já comandou clubes profissionais em clubes do nordeste.

De acordo com a direção do CAC, ele poderá também comandar a equipe profissional da série B. Isso irá depender do desempenho na Copa SC.

Gilmar Silva será apresentado no próximo dia 13 de fevereiro, a partir das 14h no Estádio Domingos Machado de Lima.

A Copa SC Sub-20 servirá de laboratório para a disputa da série B. A copinha inicia no fim do mês de março.