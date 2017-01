Segunda parcela do FPM também apresenta crescimento

Os municípios da Amauc tiveram incremento de 11% na segunda parcelado Fundo de Participação dos Municípios, o FPM. O valor foi creditado na conta das prefeituras na sexta-feira, dia 20./ Se considerar a inflação do período, esse crescimento é de 4,43%. O valor bruto para a região da Amauc foi de R$ 1.881,037. Concórdia ficou com R$ 414,465,85; Seara, com R$ 191.291,93; Irani, R$ 127,57,95 e os demais municípios da microrregião receberam R$ 95.645,96.

Na primeira parcela do ano do FPM, os municípios já haviam registrado crescimento no montante repassado.