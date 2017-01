Números constam no Caged. Setor público foi o que mais demitiu no último mês do ano passado.

O município de Concórdia fechou o ano de 2016 com saldo negativo em 722 postos de trabalho. A informação consta no Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o Caged, do Ministério do Trabalho e Emprego. Em todo o período foram 10.288 contratações e 11.010 demissões.

O setor de serviços foi o que mais contribuiu para esse montante, com o saldo negativo de 649 postos de trabalho, sendo 3.285 contratações e 3.934 demissões. A indústria da transformação, por outro lado, teve o melhor desempenho com o saldo positivo de 88 vagas, sendo 2.192 admissões e 2.104 demissões.

O último mês do ano passado também foi preponderante para esses números negativos. Dezembro registrou 608 contratações e 1.143 demissões, com saldo negativo de -535 postos de trabalho.

A Administração Pública foi o setor que mais contribuiu para essa variação negativa. Em dezembro foram 220 demissões e nenhuma contratação. Já a agropecuária apresentou o melhor desempenho com saldo positivo de três vagas, sendo 12 contratações e nove demissões.