Em menos de 30 dias já foram registrados quatro acidentes no trevão do Irani, entroncamento das BRs 153 e 282. O período de análise dos números leva em conta o fim do ano passado até esse momento. Somente no dia 29 de dezembro de 2016, foram registrados dois acidentes. Nestas duas ocorrências foram colisões envolvendo caminhão e automóvel. Quatro pessoas foram atendidas no primeiro acidente e encaminhadas para o pronto atendimento de Irani, sendo dois adultos e duas crianças. No segundo acidente estavam no veiculo cinco pessoas que não sofreram ferimentos. Nos dois, os caminhoneiros escaparam ilesos.

O terceiro acidente registrado no trevão do Irani neste período aconteceu no dia sete de janeiro, por volta das 14h40 e não deixou feridos. Envolveu um Cittöen, placas de Londrina, com quatro pessoas. O outro carro, um GM/Classic, placas de Chapecó, também estava ocupado por quatro pessoas.

O quarto acidente registrado no encontro das BRs foi registrado na manhã desta sexta-feir,a dia 20, e envolveu uma carreta e um veículo de passeio. Uma menina de 14 anos foi encaminhada para o Pronto Atendimento de Irani.

Ainda neste período ocorreu um assalto no trevão. Foi na madrugada do dia 10 de janeiro. Na ocasião, um Toyota Corolla foi levado pelos bandidos e os ocupantes ficaram amarrados no mato.

Antes desse período, o trevão do Irani já registrou vários acidentes, inclusive com morte, ao longo da história.

(Com informações do repórter André Krüger).