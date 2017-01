Um acidente entre carro e moto mobilizou os Bombeiros Voluntários e a Polícia Militar, na manhã deste sábado, dia 21. Os dois colidiram no cruzamento da Rua Ângelo Ari Biezus com a Frederico Bertussi, no Bairro Cinqüentenário. O motociclista teve ferimentos leves e foi encaminhado ao Hospital São Francisco.

De acordo com as informações repassadas no local, o motorista do Toyata Corolla, JM, de 23 anos, transitava pela Ângelo Ari Biezus e entrava na Frederico Bertussi, quando o motociclista, CT, 29 anos teria tentado passar pela esquerda. A moto bateu na porta traseira do veículo.

O Corolla tem placas de Concórdia e a moto, de Sapucaia do Sul, RS.