Nesta sexta-feira (20) foi confirmada a renovação do fisioterapeuta Alessandro Machado que teve grande importância nos últimos anos, tratando e recuperando com muita eficiência do grupo de jogadores. Já a contratação foi do atendente Luiz Roberto Gomes, mais conhecido no meio como Feola, que chega para substituir o antigo atendente, Vilson Fragoso que agora integra a comissão técnica da base da equipe da Chapecoense (futebol).

Machado está na equipe desde 2014 e é uma peça importante da comissão técnica, que em conjunto conseguiu nos últimos anos reduzir o número de afastamentos de jogos por causa de lesões. "Estou muito feliz em poder dar sequência no trabalho realizado desde 2014 e também pela diretoria e comissão técnica acreditarem e entenderem a importância da fisioterapia no esporte. Espero poder colaborar com a ACF ainda mais em 2017, trabalhando com comprometimento e profissionalismo", declarou o fisioterapeuta.

Feola chega a ACF após passagens por diversas equipes, como: JEC,CDA Aeronáutica (RJ), Cadiz Espanha, Grêmio Consul Joinville, Embraco Futsal, Tuper/Planor São Bento do Sul, Inter Futsal Lages, Unoesc São Miguel do Oeste, Malwee, Seleção Paraguaia e Seleção Brasileira Sub-17. "Estou feliz em fazer parte dessa grande equipe, depois de um período afastado do meio, foi com grande felicidade que recebi o convite, vou procurar fazer um excelente trabalho junto com meus companheiros de comissão técnica, para que dentro de quadra tenhamos só conquistas para comemorar", destacou o atendente.

A ACF contará em 2017 com Morruga (técnico), Artemio (Supervisor), Douglas (Preparador de Goleiros), Fabiano (Preparador Físico), Machado (Fisioterapeuta), Feola (Atendente), Ricardo (Assessor de Imprensa), João Neto (Goleiro), Pesk (Pivô), Douglinhas (Ala), Júlio (Fixo), Joãozinho (Ala) e Harry (Ala), Italo (Pivô), Valença (Fixo), Pedro (Goleiro) e Jhony (Ala), Roger (Goleiro) e Felipinho (Ala/Pivô).

(Foto Machado: Ricardo Artifon/ACF/Foto Feola: Ricardo Artifon/CBFS)