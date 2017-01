O Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana, no exercício de 2017, poderá ser pago em parcela única, com vencimento em 31 de março de 2017, com a redução equivalente a 10% ou parcelado em até cinco vezes, com cronograma de vencimento da primeira parcela para o dia 31 de março. Quanto aos Alvarás de funcionamento, também já estão disponíveis sendo que o vencimento é até o dia 1º de março. Tanto os carnês quanto os Alvarás, podem ser retirados no setor de Tributação da Prefeitura de Arvoredo.

(Fonte: Vânia de Souza/Ascom/Prefeitura de Arvoredo).