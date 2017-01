A 3º Companhia de Polícia Militar de Seara iniciou nesta semana as atividades de cadastramento dos interessados em participar do programa Rede de Vizinhos da PMSC.

Inicialmente, através de um projeto-piloto, o programa será desenvolvido na Avenida Anita Garibaldi, em Seara e contará apenas com participantes que são proprietários ou gerentes de estabelecimentos comerciais e outras empresas instaladas nesta localidade.

O objetivo do programa Rede de Vizinhos da PMSC é a troca de informações, via WhatsApp, relacionadas a segurança pública. A rede é organizada entre a comunidade e Polícia Militar e reúne vizinhos de uma determinada localidade para atuarem em cooperação.

De acordo com o Comandante da 3º Companhia de Polícia Militar de Seara, Tenente Claudemir Ronning, a criação da Rede de Vizinhos deve aproximar ainda mais a polícia e a comunidade, melhorando a relação entre ambos. “As informações serão monitoradas 24 horas por dia através de um policial militar de ligação, com isso, teremos um aumento da vigilância natural a fim de prevenir e restaurar problemas de ordem pública garantindo a incolumidade física das pessoas e do patrimônio”, destaca.

Além da Avenida Anita Garibaldi serão formados grupos de comerciantes na Rua Herculano Hercules Zanuzzo, Bairro Industrial e Avenida Paludo, Bairro São João. A intenção após um período de experiência é expandir o programa para moradores de todos os bairros de Seara.

Arquitetura contra o crime

A Polícia Militar de Seara realiza em conjunto ao cadastramento do Programa Rede de Vizinhos, as vistorias preventivas do Programa Arquitetura Contra o Crime.

O projeto é desenvolvido no comércio de Seara desde novembro do ano passado e trata de um conjunto de ações e medidas com o objetivo de diminuir a probabilidade de ocorrências de delitos e aumentar a sensação de segurança, através de intervenções no desenho urbano.

Até o momento foram visitados estabelecimentos comerciais localizados no Bairro Niterói e parte do Centro. A recepção dos comerciantes impressionou os policiais envolvidos e já resulta em uma avaliação extremamente positiva por parte do Comando da Unidade.

O programa não tem data para término e as visitas prosseguem diariamente.

(Com informações do repórter André Krüger).