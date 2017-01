A Polícia Rodoviária Estadual de Concórdia atendeu a dois acidentes nas últimas horas na região. O primeiro ocorreu às 23h30 da sexta-feira, dia 20, no KM 113 da Rodovia SC-155, no próximo a empresa Farol, município de Seara. Trata-se de um choque em defensa seguido de tombamento, envolvendo a motocicleta Honda/CBX 250 do município de Seara, conduzido por um homem de 31 anos. O condutor teve apenas escoriações e a motocicleta danos de pequena monta.

O segundo acidente foi registrado à 01h35 da madrugada deste sábado, dia 21, no quilômetro 11 da Rodovia SC-283, próximo ao viveiro de mudas Eucaplante, no contorno viário norte, município de Concórdia. Trata-se de um capotamento seguido de saída de pista, envolvendo o veículo Ford/Focus com placas de Concórdia. O veículo envolvido teve danos de media monta e seu condutor saiu ileso.

(Com informações do repórter André Krüger).