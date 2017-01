Fato foi registrado no centro da cidade, na tarde da sexta-feira, dia 20.

Uma senhora de 76 anos ficou ferida ao ser atropelada por volta das 14h30 da sexta-feira, dia 20, na Rua Dr Maruri, próximo à Copérdia Agropecuária, em Concórdia. Segundo informações o veículo saía de uma garagem de uma empresa e o motorista acabou não vendo que a idosa passava pela calçada.

De acordo com os bombeiros, ela sentia fortes dores na perna e no braço, que foram imobilizados. A vítima que é moradora da comunidade de Barra do Tigre e foi atendida pelo Samu e Bombeiros Voluntários e levada ao Hospital São Francisco.

A Polícia Militar foi acionada para se deslocar até o local para realizar o levantamento do atropelamento, mais o condutor do veículo não se encontrava mais no local.

(Com informações do repórter André Krüger)