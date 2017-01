Agência do Banco do Brasil da Marechal Deodoro fecha as portas

A agência do Banco do Brasil, localizada na Marechal Deodoro, em Concórdia, fechou as portas na última semana. A medida, anunciada no fim do ano passado, faz parte do processo de reestruturação que a instituição bancária está passando em todo o Brasil. Além do fechamento de agências, també haverá a transformação de outras em postos avançados de atendimento.

Com o fechamento do Banco do Brasil da Marechal Deodoro, todos os clientes passarão a ser atendidos pela agência da rua do Comércio, no centro da cidade.

Além do fechamento de uma das agências do BB de Concórdia, as agências do banco em Ipira, Lindóia do Sul, Peritiba e Presidente Castello Branco serão transformadas em postos de atendimento.