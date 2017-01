Um homem detido pela Polícia Militar danificou uma viatura da PM durante prisão, na noite da sexta-feira, dia 20. O fato foi registrado em um restaurante em Seara. De acordo com informações, o elemento de iniciais V.G, estaria alcoolizado e perturbando as pessoas, A guarnição foi acionada e abordou o suspeito que tentou agredir fisicamente os policiais. Ele foi contido e preso em flagrante. Mesmo assim, algemado e dentro da viatura, danificou a mesma. Ele foi conduzido a Central de Polícia de Concórdia e posteriormente ao Presídio Regional de Concórdia, onde permaneceu preso. Ele também irá responder por dano e depredação do patrimônio público.

(Com informações do repórter André Krüger).