Dois motociclistas ficaram feridos em uma colisão entre as duas motos na tarde deste sábado, dia 21. O fato foi registrado por volta das 14h na BR 153, proximidades do Posto da Coopercarga, na Vila Jacob Biezus. Conforme informações, os dois veículos estavam andando no mesmo sentido e ainda não se sabe as razões do acidente.

Um dos motociclistas, identificado pelas iniciais J.A.C, de 19 anos, teve fratura exposta na perna esquerda, mais escoriações na perna direita e escoriações nos dois braços. O outro condutor, de iniciais D.A, de 26 anos, teve escoriações no pé direito, dispensando atendimento.

Com isso, o Corpo de Bombeiros Voluntários de Concórdia conduziu apenas J.A.C para o pronto-socorro do Hospital São Francisco de Concórdia para atendimento médico.

(Com informações do repórter André Krüger).