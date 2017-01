Dados são da Secretaria de Comércio Exterior do Ministério do Desenvolvimento.

América do Sul, principal destino dos produtos concordienses

Argentina, Uruguai, Paraguai, Colômbia, Chile e Itália são alguns destinos dos produtos exportados pelas empresas concordienses no ano passado. A Associação Latino-Americana de Integração (ALADI) é o principal Bloco Econômico de destino. Os dados são da Secretaria de Comércio Exterior do Ministério do Desenvolvimento.

Os principais produtos exportados são farinhas, pó e pellets, de carnes, miudezas, peixes ou crustáceos; outras preparações e conservas de carne, miudezas ou sangue; gorduras de porco (incluindo a banha) e gordura de aves; outras calçados, outros móveis e suas partes; carnes e miudezas comestíveis, salgados ou em salmoura.

