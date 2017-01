Uma briga familiar deixou pai e filho feridos. O fato foi registrado em Concórdia. A Polícia Militar foi atender o caso quando as vítimas já estavam em atendimento no Pronto-Socorro do Hospital São Francisco. As duas vítimas tem as mesmas iniciais, R.B. O pai tem 61 anos e o filho, 33. Eles relataram que estavam trabalhando desde as primeiras horas da manhã na reforma do outro filho e irmão, também de iniciais R.B. Este, por motivos ainda não esclarecidos, começou a agredir ambos e o pai foi ferido com facadas. Um amigo que estava no local socorreu os dois e os conduziu para o HSF. A PM fez buscas na residência do agressor, mas não o localizou.

(Com informações do repórter André Krüger).