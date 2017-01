Acidente envolveu carro e caminhão. Ocupantes do veículo estariam com sintomas de embriaguez.

Acidente entre caminhão e veículo deixou três pessoas feridas na noite do sábado, dia 21, por voltas das 21h30, na BR 153 no KM 79 na Linha Aparecida, em Irani. O Corpo de Bombeiros Voluntários de Irani, com apoio dos Voluntários de Concórdia e SAMU, realizaram atendimento as vítimas.

A colisão ocorreu com uma carreta, placas IOF 0236, de Uruguaiana/RS, conduzido pelo motorisita de inicias F.K.K. de 42 anos, que não sofreu ferimentos. No veículo Ford/Escort, placas MCP 1540, de Concórdia/SC, estava sendo conduzido por um homem de iniciais R.O. de 42 anos, sendo que o mesmo apresentava suspeita de fratura no tórax e diversas escoriações pelo corpo. Ele recebeu os primeiros atendimentos pelos Bombeiros de Irani e após repassado ao SAMU de Concórdia, que o conduziu ao município de Concórdia para avaliações médicas.

Na carona do veículo estavam ainda A.V. de 35 anos, que apresentava escoriação na perna esquerda, J.L. de 33 anos, este apresentava um corte profundo nas costas (região lombar) e ainda escoriações na perna esquerda, os dois pacientes foram conduzidos ao Pronto-Atendimento Municipal de Irani para avaliações médicas.

Segundo informações apuradas pela reportagem da Aliança, que esteve no local do acidente, o veículo fazia sentido Irani Concórdia e a carreta sentido contrário. O motorista da carreta informou a Polícia Rodoviária Federal que ele ainda conseguiu desviar do veículo, pois poderia haver uma colisão frontal. O Escort invadiu a pista da contramão e colidiu na lateral da carreta, vindo rodopiar e fincando fora da rodovia. Ainda segundo o motorista da carreta, o condutor do veículo foi projetado para fora do mesmo.

Segundo informações repassadas pela PRF, o condutor e os caronas estavam com sinais de embriaguez, o condutor do Escort, se recusou a realizar o teste do bafômetro, será autuado por dirigir alcolizado, será notificado e terá a suspensão da CNH.

(Com informações do repórter André Krüger).