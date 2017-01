Vazamento de gás foi percebido após a troca do botijão. Bombeiros foram chamados para controlar o princípio de incêndio.

Mulher vai procurar vazamento de gás com fogo e quase provoca tragédia em Irani

O que era para ser um procedimento normal, quase virou tragédia em Irani. Na noite do sábado, dia 21, o Corpo de Bombeiros Voluntários de Irani foi chamado para combater um princípio de incêndio em uma residência, no bairro Nossa Senhora Aparecida. Mas ao chegar no local, o fogo já havia sido controlado pelos moradores.

Conforme relatos, após a troca do botijão, os ocupantes do imóvel sentiram um forte cheiro de gás e uma das moradoras foi procurar o vazamento com um dispositivo de fogo. Resultado: houve um princípio de incêndio, o que obrigou os moradores a utilizarem panos molhados para interromper o vazamento e o fogo.

A guarnição chegou ao local e fez o trabalho de averiguação e de orientação aos moradores.

(Com informações do repórter André Krüger).